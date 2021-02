IL CASO

ROMA Ora a distanza di giorni dalle dimissioni del premier Conte emergono dei particolari importanti. In una riunione con gli esponenti del governo M5S il giurista pugliese ha deciso di immolarsi proprio per i pentastellati. «Mi dimetto per tenere unito il Movimento 5 stelle», l'annuncio prima di salire al Colle. Per salvare, quindi, il soldato Bonafede. Buona parte dei parlamentari M5S era pronta a difenderlo fino alla fine. «Ci sono 70 senatori spiegava nel pomeriggio un ex ministro pentastellato che non voteranno un esecutivo istituzionale. Siamo pronti alle elezioni con Conte ed una sua lista se necessario».

IL CONFRONTO

La situazione però è cambiata in serata, dopo gli appelli del Capo dello Stato alla responsabilità, per un esecutivo che possa affrontare l'emergenza sanitaria, economica e sociale. Ora nel Movimento 5 stelle è in corso un vero e proprio travaglio. L'orientamento è quello di dire sì se Draghi presenterà un programma condiviso. Di aprire agli inviti del presidente della Repubblica. Ma il Movimento 5 stelle è destinato a dividersi. Non per altro Di Battista ha alzato il tiro: «Ecco l'apostolo delle élite». «E' l'inizio della fine dell'Italia. Nel 2011 Monti. Oggi Draghi. Non governerà col mio voto. Mi spiace!», taglia corto il senatore Lannutti. Anche Grillo non l'avrebbe presa bene. Almeno una ventina di senatori dovrebbe mettersi di traverso. «Non possiamo appoggiare un governo guidato da una persona che abbiamo sempre osteggiato», osserva un esponente dell'ala movimentista.

C'è poi rabbia per come è stata portata avanti la trattativa con Renzi. Fibrillazione interna anche perché una parte del Movimento 5 stelle era pronta a reagire negativamente alla prospettiva di Di Battista ministro. Il capo politico Crimi e i capigruppo Lichieri e Crippa hanno difeso le posizioni M5S. Bellanova al posto di Catalfo? No. Fuori Bonafede ed Azzolina? No. Una giravolta sulla riforma della prescrizione? No, al massimo un compromesso. Ma i vertici hanno trattato questa l'irritazione di deputati e senatori senza alcun mandato. Per ore nelle chat parlamentari si sono susseguite le lamentele per il metodo adottato. «Chi decide se un ministro si deve spostare da una parte all'altra? Chi ha la delega a proporre nomi?», il refrain generale.

LO SCENARIO

Ora lo scenario di un governo istituzionale ha mandato tutti in tilt. Il partito del Conte o morte ha ammorbidito la propria posizione ma a palazzo Madama resta una fronda dei duri e puri che dirà no all'ex numero uno della Bce. M5S andrebbe quindi dritto verso una spaccatura. L'unico collante sarà l'ira contro Renzi. «Ma spiega un sottosegretario uscente avremmo dovuto rilanciare, magari su un ministro M5S. Ci siamo fatti commissariare, ora non conteremo più nulla». «Abbiamo lasciato troppo spazio a Iv», il ragionamento anche di ministri uscenti, «avremmo dovuto gridare subito elezioni, elezioni».

Ora si guarda al futuro. La paura è una sola: «Non reggiamo. Così per noi è finita». Il vento dell'antipolitica, del «vaffa day» ha finito di spirare. Per di più il Movimento 5 stelle sta perdendo pezzi. Ieri ha lasciato Carelli («M5s ha svenduto l'anima»), pronto con gli ex pentastellati De Toma e Silvestri a formare una componente Popolari italiani e a federarsi con i centristi di Noi per l'Italia di Lupi. Ci sono altri tre deputati pronti a lasciare ma soprattutto due senatori. Non commento indiscrezioni, dice la senatrice Vanin.

Emilio Pucci

