Tifoso morto, il Gip lancia l'allarme: rappresaglie in vista `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTA MILANO La prima avvisaglia due giorni fa: un pullman di tifosi del Torino è stato preso a sassate da supporter del Bologna. L'agguato del 26 dicembre a due chilometri dallo stadio di San Siro, feroce e organizzato, può far saltare i delicati equilibri tra tifoserie e il rischio di una nuova stagione di violenza per il calcio italiano è quanto mai elevato. Perché l'assalto degli ultrà interisti al convoglio in arrivo da Napoli «ha avuto grande risonanza ed è quindi idoneo a scatenare azioni simili e anche episodi di...