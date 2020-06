IL CASO

LONDRA Per la prima volta in trent'anni, oggi Hong Kong non potrà ricordare la sanguinosissima repressione delle rivolte studentesche di Piazza Tienanmen da parte dell'Esercito di liberazione popolare. Con la scusa ufficiale del distanziamento sociale, la Cina ha proibito qualunque manifestazione nell'ex colonia britannica, che insieme a Macao è l'unico posto in cui fino ad ora le commemorazioni siano state possibili. Ma nel momento in cui Pechino punta a rafforzare la sua stretta su Hong Kong con una legge per la sicurezza nazionale che proibirà ogni forma di dissenso, il divieto emesso dalla polizia di Hong Kong suona sinistro.

IL RICORDO

L'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti patriotici democratici in Cina ha fatto sapere che andrà comunque a Victoria Park, dove l'anno scorso si sono radunate 180mila persone e dove quest'anno potranno esserci un massimo di otto persone, e ha chiesto a tutti i simpatizzanti, in città e in giro per il mondo, di accendere candele e postare foto. Anche alcune chiese hanno annunciato delle messe speciali per ricordare i fatti di Piazza Tienanmen, di cui non esiste un dato ufficiale sul numero di vittime: alcune centinaia o alcune migliaia a seconda delle ricostruzioni.

Ma a Hong Kong, dove la fine dell'autonomia da Pechino è più che un timore, ogni tentativo di manifestare delle ultime settimane è stata negata dalla polizia o colpita da multe per la violazione delle regole sul distanziamento sociale, sebbene ci siano stati solo quattro morti e 1.085 casi. Da Pechino la governatrice Carrie Lam ha ribadito che la sovranità dei territori «è minacciata da forze che s'appellano al separatismo e perfino al terrorismo, in aumento a Hong Kong» e che l'autorità centrale non aveva alternative.

LA REAZIONE

La Ue ha emesso una timida condanna, dicendo di «confidare che i cittadini saranno liberi di ricordare l'anniversario in modo adeguato» nonostante le cautele sanitarie. «Per quanto riguarda i disordini politici dei tardi anni Ottanta, la Cina ha tratto una conclusione chiara», seguendo un percorso che si è dimostrato «totalmente corretto», ha risposto Pechino alla richiesta di Taiwan di scusarsi per la repressione.

A tendere la mano ai cittadini di Hong Kong è il Regno Unito. Boris Johnson sul The Times ha annunciato di essere pronto ad aprire ai 3 milioni circa di aventi diritto la possibilità di ottenere il passaporto britannico qualora il principio di «un Paese, due sistemi» che regola i rapporti tra Hong Kong e Cina venisse meno. «Se la Cina imporrà la sua legge nazionale sulla sicurezza, il governo britannico cambierà le regole sull'immigrazione per permettere a qualunque detentore del passaporto di Hong Kong di venire nel Regno Unito per un periodo rinnovabile di 12 mesi e beneficiare di nuovi diritti, tra cui quello di lavorare, per avviarsi sulla strada di ottenere la cittadinanza», ha scritto, aggiungendo che «si tratta di uno dei più grandi cambiamenti della storia del nostro sistema di visti», senza specificare quanti ostacoli ci saranno in questo percorso verso la cittadinanza.

Alle prese con una gestione poco brillante della crisi del Covid, Johnson sente la pressione dei Tories che vogliono la linea dura contro la Cina per non aver dato prima l'allarme sul coronavirus. Già qualche giorno fa Dominic Raab, ministro degli Esteri, aveva annunciato la linea del governo sui passaporti, suscitando una reazione durissima di Pechino, che ha invitato Londra ad «abbandonare la mentalità da Guerra Fredda» ammettendo che dal 1997 Hong Kong è tornata definitivamente alla Cina, dove non è prevista la doppia nazionalità. Per il ministro, «interferire con gli affari di Hong Kong» sarà «sicuramente controproducente».

Cristina Marconi

