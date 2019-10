«Ti sfregio con l'acido» Marocchino arrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Un marocchino di 44 anni è stato arrestato dalla polizia per lesioni, maltrattamenti e stalking nei confronti della ex compagna, una connazionale di 37 anni che a settembre si è rivolta agli agenti del commissariato Comasina, a Milano. Due giorni fa è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in base alla Legge del «Codice rosso».«Ti sfregio con l'acido, lo uso su di te e tua figlia, ti spezzo le gambe... ti metto la droga in casa così ti tolgono tua figlia», sono alcune delle minacce rivolte alla donna dallo scorso...