«Ti ricordi ancora di me?» E uccide la ex al karaoke Lei diceva: mi ammazzerà `

L'OMICIDIOSAVONA È ancora in fuga l'uomo che, sabato sera, ha freddato l'ex compagna davanti a cento persone sul litorale di Savona. La cantante Deborah Ballesio, 39 anni, è stata uccisa mentre scorrevano le ultime note di una canzone di Adriano Pappalardo, davanti al pubblico attonito durante una serata di karaoke in spiaggia: «Ti ricordi di me?» si sarebbe limitato a dirle, prima di esplodere i colpi con un revolver. Ore contate per il killer, Domenico Massari, 54 anni, nel mirino delle forze dell'ordine che, già da sabato sera, hanno...