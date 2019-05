«Ti faccio il muso a sangue»: maestra arrestata per le botte ai suoi alunni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLALAMEZIA TERME (CATANZARO) Non semplici fantasie di bambini, ma autentiche vessazioni messe in atto da un'insegnante ai danni dei propri piccoli alunni, tutti tra i cinque e i sette anni: è emersa in seguito alla segnalazione di mamme e papà, l'ennesima vicenda di maltrattamenti nelle aule scolastiche che ha portato all'arresto di una maestra elementare di un centro vicino a Lamezia Terme, in Calabria. E così l'insegnante, sposata e con figli, è finita ai domiciliari. L'arresto della donna, con l'accusa di maltrattamenti in danno di...