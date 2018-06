Texas, il video che indigna il mondo bimbi in gabbia derisi dagli agenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICANEW YORK Sono voci esili, voci di bambini. Non ne conosciamo il nome, il volto, la provenienza. L'unica cosa chiara è la loro paura. Invocano il papà e la mamma, piangono, alcuni sono così disperati che non riescono quasi a riprender fiato fra i singhiozzi.LA REGISTRAZIONELa registrazione va avanti otto minuti, ed è arrivata come un fulmine nel mezzo del dibattito già rovente sull'immigrazione. L'ha ottenuta il sito di giornalismo investigativo ProPublica, che l'ha passata a tutti i canali tv: questi sono i bambini che al...