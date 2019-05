Tetto del 3%, Di Maio frena Salvini Ma il grande scontro sarà sull'Iva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA La partita, quella vera, si giocherà solo in autunno quando dovrà essere scritta la legge di bilancio. Complici le elezioni europee del 26 maggio e la Commissione europea in scadenza (ottobre), non è infatti all'orizzonte una manovra correttiva anche se il governo giallo-verde ha stracciato secondo le stime di Bruxelles ogni record negativo: l'Italia è il Paese d'Europa che cresce meno (+0,1), che accumula più debito raggiungendo il prossimo anno quota 135,2% rispetto al Pil, fa meno investimenti (-0,3), crea meno...