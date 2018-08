Testimone di Geova rifiuta la trasfusione muore in ospedale: non è colpa dei medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Per salvarle la vita, i medici le avrebbero dovuto fare una trasfusione di sangue. Ma lei, Testimone di Geova ricoverata all'Aurelia Hospital di Roma, aveva consegnato ai dottori un documento con cui negava espressamente il consenso a quella pratica che la sua religione considera un grave peccato. Così, la signora Giovanna (il nome è di fantasia), era morta in sala operatoria. E il caso era finito in Procura: la donna, 70 anni, aveva una vena lacerata e la terapia alternativa adottata dai camici bianchi non era servita a nulla....