IL FOCUSBERLINO Rush finale nella campagna elettorale domani in Germania con i comizi dei protagonisti: una sferzata di Fridays for Future al dibattito sul clima, tema dominante, e sondaggi fermi, che indicano in testa il socialdemocratico Olaf Scholz (Spd). Il quadro resta molto volatile: le teorie dei colori sui possibili governi impazzano e gli esperti non si sbilanciano, considerando l'elevata percentuale di indecisi (35%), di voti...