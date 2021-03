Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BARCELLONAJosep Maria Llibre è un ricercatore dell'Hospital Germans Trias i Pujol di Badalona, specialista in malattie infettive, in particolare Aids e Covid. E' l'artefice, assieme a Boris Rebollo, e in collaborazione con la Fondazione lotta contro l'Aids, dell'esperimento condotto a termine nella Sala Apolo di Barcellona nel dicembre scorso di un concerto per 500 persone con mascherina, test Covid negativo e senza distanziamento. Sabato...