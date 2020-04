IL PIANO

PARIGI Due milioni di mascherine, test a tappeto, hotel per i positivi e bici, bici, bici: Anne Hidalgo prepara il suo piano per riaprire Parigi l'11 maggio. In una lunga intervista al Journal du Dimanche la sindaca ha presentato ieri la via parigina verso la ripresa. Innanzitutto i test. Se uno screening a tappeto è già cominciato nelle case di riposo parigine relativamente risparmiate dal virus Hidalgo ha annunciato di avere ordinato tamponi per testare «in priorità le migliaia di agenti municipali in contatto con il pubblico». Avviata anche una carta «epidemica» della città «per capire quali sono i quartieri più colpiti, avviare test mirati e isolare focolai in modo da evitare l'apparizione di cluster». Per isolare i malati ancora positivi, la sindaca ha annunciato un accordo con il gruppo Accor che ha messo a disposizione alcuni alberghi per chi non ha possibilità di isolarsi in casa. Per le mascherine, Hidalgo ne annuncia in arrivo due milioni in tessuto: le prime 500 mila saranno pronte a fine aprile e andranno alle categorie più a rischio. E infine anche la mobilità dovrà essere riadattata alla fase due. Un ritorno alla normalità in metro è incompatibile con il rispetto delle minime regole di distanza sociale (per ora le linee funzionano al 30 per cento, con appena il 5 per cento degli utenti abituali), ma anche l'alternativa macchina potrebbe rivelarsi nefasta, visto che molti studi «mostrano che l'inquinamento può avere un effetto aggravante sull'epidemia». La soluzione per Hidalgo non poteva essere che la bici: il suo piano punta a rendere «totalmente ciclabili» gli itinerari in superficie delle linee più affollate.

LE SCUOLE

Sulle scuole che Macron vuole riaprire fin dall'11 maggio Hidalgo si è mostrata prudente e ha parlato di riapertura «graduale». In attesa di riconquistare la città, ieri i parigini hanno ricevuto una notizia un po' preoccupante: l'ente che gestisce la rete idrica ha rilevato «nelle ultime 24 ore» tracce minime di coronavirus nella rete non potabile, quella che serve, per esempio, per pulire le strade o che alimenta le fontane nei parchi pubblici.

Francesca Pierantozzi

