LA NOVITÀ

VERONA L'Ospedale di Negrar (Verona) ha lanciato un test per identificare e quantificare gli anticorpi immunizzanti indotti dalla profilassi o dall'infezione naturale al Covid. Un modo che servirà anche a verificare il grado di immunità che danno i vaccini. Da alcuni giorni l'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria ha introdotto tra le prestazioni di laboratorio per la popolazione, il test per la ricerca degli anticorpi immunizzanti contro Sars Cov2. L'esame, che si effettua con un semplice prelievo di sangue, è indicato per valutare l'efficacia della vaccinazione indagando la presenza e la quantità di anticorpi neutralizzanti, ma anche per verificare la presenza di tali anticorpi nei soggetti che hanno contratto l'infezione e sono guariti.

L'ESPERTO

«Il test identifica e quantifica gli anticorpi neutralizzanti indotti dal vaccino contro il Receptor binding dominion, una porzione della proteina Spike che consente al virus di entrare nella cellula umana e riprodursi - spiega Antonio Conti, direttore del Laboratorio analisi cliniche del Sacro Cuore - gli studi attestano che i vaccini con Rna messaggero hanno un'efficacia intorno al 95%. Capire, tramite questo test, se si è responsivi al vaccino incide sulla propria serenità, in quanto la presenza degli anticorpi determina un rischio minore di contrarre il virus anche se siamo venuti in contatto con un soggetto positivo. Tuttavia precisa il medico - non possiamo smettere di osservare le misure per il contenimento del contagio, in primis indossare la mascherina».

m.ros.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA