Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LAVOROROMA L'ultima parte del blocco dei licenziamenti è scaduta. Torna dunque la libertà per le imprese di mandar i dipendenti via anche per pmi, artigianato e alcuni settori colpiti dalla pandemia, come il tessile, la moda e la pelletteria. Il divieto di licenziare, entrato in vigore a febbraio 2020 con il diffondersi del Covid-19, era scaduto a giugno per tutte le altre aziende, coinvolgendo complessivamente circa 4 milioni di...