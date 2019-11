Tesla, finestrini in frantumi ma il sogno di Elon continua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO«Se qualcosa in ciò che fai non va storto, vuol dire che non stai innovando abbastanza». Chissà se Elon Musk, visionario imprenditore 48enne e figura quasi mitologica della nuova economia digitale, ha ripensato a queste sue parole quando, giovedì, durante la presentazione del nuovo super pickup di Tesla, ha chiesto a uno spettatore di lanciare una sfera metallica verso il finestrino dell'auto. Il Cybertruck infatti, primo modello di pickup elettrico dalle linee squadrate e vetri blindati, avrebbe dovuto reggere l'urto con...