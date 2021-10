Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Da domani è possibile prenotarsi per ricevere la terza dose. Vale per tutti gli over 60 purché abbiano completato il ciclo vaccinale almeno da 180 giorni. Per ora la scelta di ricevere il rinforzo non va a incidere sulla durata del Green pass che, ricordiamolo sempre, è di dodici mesi, dunque da gennaio scadranno per coloro che sono stati immunizzati per primi. Dal punto di vista logico, la terza dose dovrebbe consentire un...