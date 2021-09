Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa parla di «risultato storico» con il Patto per Roma, perché tutti i Paesi del G20 hanno trovato l'intesa su un documento di 34 punti che rilancia il sistema universalistico sanitario e punta a vaccinare contro il Covid anche i Paesi in via di sviluppo. «Non era scontato, c'è stata una trattativa difficile». Non si pensa alla sospensione dei brevetti, ma al...