TERRORISMOWASHINGTON Il suo nome è John Walker Lindh, 38 anni, musulmano, originario della California. Verrà ricordato come il talebano americano, catturato quando aveva solo 20 anni in Afghanistan, all'indomani degli attentati dell'11 settembre, e condannato per sostegno alla jihad e possesso di armi. Nelle prossime ore, salvo clamorose sorprese, uscirà dal carcere di massima sicurezza dove ha passato gli ultimi 17 anni, in Indiana.Per lui sarà libertà vigilata, ma in America la polemica infuria. John è un recidivo per gli esperti...