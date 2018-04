TERRORISMO VENEZIA Secondo la Procura di Venezia è pericolosa perché

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TERRORISMOVENEZIA Secondo la Procura di Venezia è pericolosa perché si è volontariamente trasferita in Siria per aderire alla causa del Califfato e al suo arrivo è stato combinato per lei un matrimonio con il numero due dell'Isis, Abu Hamza, dal quale ha già avuto due figlie. La pubblica accusa lagunare ha chiesto l'arresto per Sonia Khedhiri, la ventenne di origini tunisine, con passaporto italiano, che tre anni fa ha lascito Onè di Fonte, il paese in provincia di Treviso nel quale viveva con i genitori, e da allora non ha più fatto...