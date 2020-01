TERRORISMO

VENEZIA Quante storie del Nordest, dentro la storia della strage di Bologna. Dopo il verdetto emesso giovedì dalla Corte d'Assise, che ha condannato all'ergastolo Gilberto Cavallini con l'accusa di aver dato supporto logistico e morale agli esecutori materiali Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, emergono con rinnovata nettezza tutti i contorni veneti della vicenda: non solo l'attentato partì da Villorba (Treviso), secondo la sentenza di primo grado che va letta insieme ai pronunciamenti passati in giudicato, ma fra i sospettati di depistaggio adesso c'è anche un ex generale di Padova, stando all'inchiesta sui mandanti che è prossima alla chiusura. Sviluppi a cui guardano con particolare attenzione i familiari delle vittime, parecchi a queste latitudini, dato che originari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige erano 11 degli 85 morti e 15 dei 205 feriti: «Finalmente abbiamo visto un ulteriore passo verso l'accertamento definitivo della verità, ma ora attendiamo con fiducia l'esito delle indagini sul livello superiore», commenta l'avvocato vicentino Gianluca Alifuoco, componente del pool di legali delle parti civili che ha collaborato a stretto contatto con l'associazione intitolata all'eccidio del 2 agosto 1980.

IL TASSELLO

Ad ormai quattro decenni dal più grave atto terroristico mai avvenuto in Italia nel Secondo Dopoguerra, le famiglie delle vittime e i sopravvissuti al massacro accolgono il fine pena mai per Cavallini come un altro tassello di verità e di giustizia. Un pezzo che sicuramente non lenisce il dolore, ma almeno allevia il senso di frustrazione patito per troppo tempo. «Grazie a chi ci ha creduto, grazie a chi ha lavorato, grazie a chi in questi 40 anni non ci ha abbandonato», scrive Sonia Zanotti, 51enne che oggi vive alle porte di Bolzano e porta la sua testimonianza nelle scuole: promessa dello sci, quel giorno la bambina stava rincasando da una vacanza in Emilia, ma a causa delle lesioni riportate fu costretta a dire addio ai suoi sogni agonistici e a sottoporsi a una trentina di interventi chirurgici.

L'impegno per non dimenticare di Cristina Caprioli, invece, continua in nome di suo fratello Davide, che aveva 20 anni, studiava Economia, suonava la chitarra e con la fidanzata stava rientrando a Verona dalle ferie sul Conero: a lui è dedicata una pagina web ribattezzata luogo di memoria collettiva e l'ultimo post di sua sorella riguarda le ricerche compiute all'ospedale Maggiore per trovare l'infermiere che con grande umanità la accompagnò all'obitorio. Da quel nosocomio era invece appena uscito Roberto Gaiola, che aveva 25 anni e da tre si stava curando per superare la tossicodipendenza, desideroso di ricominciare una nuova vita nella sua Vicenza. Invece l'esplosione gli fu fatale, come pure accadde per la 34enne Katia Bertasi, che era una commessa proprio alla stazione ferroviaria ma da figlia di un maresciallo dei carabinieri era nata a Stienta (Rovigo); per Berta Ebner, 50enne casalinga di San Leonardo (Bolzano); per Maria Angela Marangon, che aveva 22 anni e faceva la babysitter in una casa bolognese, ma stava ritornando dai suoi cari a Rosolina (Rovigo); per Vincenzo Petteni, 34enne originario di Terzolas (Trento), che con un amico doveva andare a Palermo in treno perché non aveva trovato posto in aereo; per Angelo Priore, ottico di 26 anni che lavorava a Messina e stava raggiungendo i parenti nel paese delle sue radici, Pelos a Vigo di Cadore (Belluno), l'ottantacinquesima vittima: spirò dopo tre mesi di agonia.

IL DESTINO

Alle 10.25 di quel sabato d'estate erano insieme, ma vennero tragicamente separati dal destino, i componenti della famiglia Trolese di Sant'Angelo di Piove (Padova): morirono Marina di 16 anni e sua mamma Anna Maria Salvagnini di 51, mentre rimasero feriti i fratelli adolescenti Chiara e Andrea. Marina e Chiara erano in partenza per un soggiorno di studio in Inghilterra, Anna Maria e Andrea le avevano accompagnate. La stessa tragica fine toccò invece a madre e figlio di Marano Vicentino, la 59enne Elisabetta Manea e il 20enne Roberto De Marchi, lei reduce da un'operazione e lui giocatore di pallavolo, in viaggio verso la Puglia.

L'avvocato Alifuoco è il marito di una loro nipote: «A nome dei familiari dice posso dire che avevamo molta fiducia nell'esito di questo dibattimento. L'immane lavoro fatto dall'associazione delle vittime del 2 agosto, che ha digitalizzato tutti gli atti di una miriade di processi, ha convinto la Procura a procedere dopo tante archiviazioni e opposizioni. Malgrado le provvisionali stabilite dai giudici, siamo praticamente certi che non arriverà mai nessun risarcimento. Ma quello che ci interessa di più è arrivare alla completa verità. Per questo siamo pronti a costituirci parte civile pure nel processo ai mandanti, che confidiamo faccia seguito all'inchiesta condotta dalla Procura Generale di Bologna, anche se ci fa male la probabilità che emerga il coinvolgimento di apparati dello Stato». Fra gli indagati per l'ipotesi di depistaggio figura Quintino Spella, già capo padovano del Sisde, oggi 90enne: interrogato come testimone, negò di aver ricevuto nel luglio del 1980 dal giudice Giovanni Tamburino le rivelazioni dell'ex terrorista nero Luigi Vettore Presilio, al tempo detenuto a Padova, su un imminente attentato.

Angela Pederiva

