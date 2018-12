CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TERRORISMOsegue dalla prima paginaCarlo Maria Maggi era nato il 29 dicembre 1934 a Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo. Una volta laureato in medicina, si era trasferito a Venezia e aveva esercitato a lungo all'ospedale geriatrico Giustinian e come medico di base nell'isola rossa della Giudecca, dove era riuscito a farsi benvolere come medico e dove è morto ieri dopo una lunghissima malattia. Maggi curava spesso gratis i poveri e proprio per questo, nonostante, vivesse in un'isola nella quale il Partito comunista negli anni 60 faceva...