CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TERRORISMOROMA Pena di morte per impiccagione per sette componenti del commando che, a luglio del 2016, ha ucciso 22 persone, tra cui 9 italiani (anche i due friulani Cristian Rossi e Marco Tondat), durante un attacco jihadista contro il ristorante Holey Artisan Bakery, nel quartiere di Gulshan, a Dacca. È stato un tribunale antiterrorismo della capitale del Bangladesh a emettere il verdetto. A presiederlo c'era il giudice Mojibur Rahman. I condannati erano presenti in aula al momento della lettura e hanno annunciato che ricorreranno in...