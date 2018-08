Terrorismo, rimpatriati due magrebini Il Ros: «Sostenevano i foreign fighter»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Due cittadini marocchini sono stati espulsi per motivi di sicurezza e rimpatriati in Marocco. Si tratta di un 32enne domiciliato a Umbertide e di un 26enne domiciliato a Gubbio. Dagli accertamenti compiuti dal Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri, nell'ambito in un'indagine della Dda di Perugia, i due sono risultati sostenitori dell'Isis, avendo intrapreso un percorso di radicalizzazione jihadista. In particolare i magrebini sono indagati per aver allacciato e mantenuto contatti, anche attraverso il web, con soggetti in...