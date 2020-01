Terrorismo, la crisi favorisce l'Isis e crescono gli arrivi di migranti

IL FOCUS

ROMA In Libia crescono i rischi terrorismo, con i combattenti in arrivo da Siria e Sudan, e con centinaia di migliaia di migranti che potrebbero essere costretti a partire per l'Europa, come ha spiegato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, dopo il Consiglio dei ministri degli esteri Ue di due giorni fa. Negli ultimi mesi, la guerra in corso e il maltempo hanno momentaneamente fatto crollare le partenze, ma l'instabilità del Paese rischia di fare precipitare la situazione in tempi brevi. I primi gruppi sono già in viaggio verso la Sicilia: due giorni fa un barchino con 97 persone a bordo è stato intercettato a due miglia da Lampedusa. Mentre altri 119 profughi sono sulla nave della Ong Sea Watch e altri 75 sarebbero stati recuperati dalla Open arms. La maggioranza dei migranti sarebbe proprio di nazionalità libica. Anche se gli analisti sono più ottimisti e riferiscono che oggi sono solo 7.000 le persone in attesa, pronte a prendere il largo.

L'INCONTRO

In uno scenario sempre più delicato, ieri, alla fine, il premier di Tripoli Serraj è arrivato a Roma per un colloquio con il presidente Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, dopo le polemiche per il mancato incontro di giovedì, quando Serraj ha annullato l'appuntamento perché Conte aveva ricevuto il generale Khalifa Haftar. La preoccupazione per quello che sta succedendo in Libia, con Haftar che due giorni fa aveva rifiutato di aderire al cessate il fuoco proposto da Russia e Turchia, ha convinto Serraj a tornare a Roma. Mentre ieri sera è stata proclamata la tregua. L'allerta era al livello massimo. L'Ue teme che le conseguenze del conflitto siano una recrudescenza del terrorismo e una ripresa dell'immigrazione verso l'Europa, oltre che una destabilizzazione del Nord Africa.

L'ISIS

A preoccupare gli osservatori occidentali è la progressiva crescita delle zone sotto il controllo del Daesh, anche grazie a una costante opera di proselitismo e reclutamento di nuovi affiliati. Una situazione certamente favorita dal caos e il vuoto di potere generati dalla guerra civile, con i miliziani islamisti che presidiano la zona con check point organizzati lungo le principali arterie dirette verso l'area costiera della Libia. Il conflitto interno al paese ha infatti avuto come conseguenza un calo della pressione contro l'Isis, che ha reagito espandendo il suo raggio di influenza, grazie all'arrivo di nuovi miliziani che vengono da Tunisia, Egitto, Sudan. Nel caos generale, il Daesh torna a gestire i traffici locali, spesso insieme alla criminalità comune: armi, droga, traffico di esseri umani. Tutti fattori che contribuiscono al rafforzamento dei vari gruppi e che potrebbero costituire un pericolo anche per l'Europa, soprattutto considerando i continui proclami diffusi sui network del terrore islamista.

I RISCHI

La gestione della crisi libica, comunque, è fondamentale per l'Europa e soprattutto tutto per l'Italia. Se Roma non riuscirà ad assumere un ruolo centrale nella risoluzione del conflitto, i migranti potrebbero anche diventare un'arma di ricatto per il nostro Paese. E l'allarme riguarda pure la gestione delle risorse energetiche - i disordini e il controllo dei porti petroliferi da parte delle milizie hanno conseguenze pesanti - e, soprattutto, la questione dei foreign fighters, pronti a rientrare in Europa attraverso i porti italiani. Approfittando della situazione di caos, almeno tremila persone sono già fuggite dai centri di detenzione, mentre il centro del jihadismo si sarebbe progressivamente spostato verso il Sahara, avvicinandosi pericolosamente alle sponde del Mediterraneo.

