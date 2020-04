Proteggersi, ma con stile. L'idea della Terrida Srl di Spinea è proprio questa: nata dall'esigenza di mettere al sicuro il personale si è poi evoluta in un nuovo e inaspettato mercato, quello delle mascherine in pelle. Gli ordini stanno già arrivando un po' da ovunque, ma principalmente dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. Una coppia di cittadini di Spinea, inoltre, le ha già ordinate come mascherine nuziali per il loro matrimonio. È bene precisare, comunque, che non si tratta di un presidio medico e quindi non si può utilizzare in ambito sanitario. L'azienda è stata fondata nel 1984 da Sergio Terrida e adesso vede impegnati i figli Monica, Pierluigi e Federica. Borse e valigeria, i loro articoli di punta, sono stati momentaneamente messi da parte. «Per l'uso comune le mascherine che produciamo -afferma l'amministratore delegato dell'azienda, Pierluigi - non dobbiamo avere certificazioni che ne attesti l'uso medico. Queste mascherine sono in pelle e per avere una ulteriore e sicura protezione viene applicata una salvietta assorbente interna». Il prodotto viene creato e lavorato con pelle di provenienza italiana conciata al vegetale, senza utilizzo di cromo, ipoallergenica ed ecologica certificata. «Dalle nostre ricerche -precisa Pierluigi Terrida- abbiamo testato che soddisfano molti dei requisiti di protezione richiesti». Oltre ad essere impermeabili, si possono lavare e disinfettare. «Sarebbe bello che tutti noi comprendessimo - conclude Terrida - il valore della nostra creatività e della nostra necessità d'indipendenza produttiva».

