Terremoto nel Csm, plenum straordinario E Spina si dimette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA L'inchiesta che ha travolto la procura di Roma continua a scuotere soprattutto il Csm. Mentre il pm Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia, si autosospende dall'Anm - della quale è stato anche presidente -, il consigliere Luigi Spina si dimette da Palazzo dei Marescialli. E il Consiglio superiore della magistratura, dopo l'incontro tra il vicepresidente David Ermini e il capo dello Stato Sergio Mattarella, convoca un plenum straordinario per martedì, per «un confronto responsabile tra tutti i componenti per la...