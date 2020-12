IL SISMA

ZAGABRIA Il premier croato Andrej Plenkovic ha annunciato un primo stanziamento pari a 16 milioni di euro a favore delle località colpite dal forte terremoto di ieri. Citato dai media regionali, il premier conservatore ha aggiunto che aiuti verranno chiesti alla Ue, dalla quale è giunta solidarietà e partecipazione. Plenkovic ha parlato ieri al telefono con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, che ha espresso la piena disponibilità dell'Unione a fornire aiuti e sostegno alla

Croazia.

NESSUN PROBLEMA

La centrale nucleare di Krsko, in Slovenia, non ha subito «alcun danno» dal terremoto che ha colpito la Croazia e da ieri sera è stata ricollegata alla rete nazionale. Lo ha annunciato il management della centrale nucleare di Krsko (Nek): «Dopo lo spegnimento automatico le apparecchiature» della centrale «sono state sistematicamente ispezionate e testate» ed è stato confermato che «l'impianto non ha subito alcun danno, i sistemi funzionano correttamente», ha detto la Nek. «Ci aspettiamo che la centrale raggiunga il 50% di capacità durante la notte e che raggiunga il pieno carico domani (oggi ndr.)». Il governo croato, riunitosi in seduta straordinaria, ha deciso di proclamare il 2 gennaio giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime. La seduta del governo, destinata a fare una prima stima dei danni, si è aperta con un minuto di silenzio in omaggio alle sette persone morte, secondo un bilancio ancora provvisorio. Il premier Andrej Plenkovic ha lanciato un appello alla popolazione a dar prova di generosità e a mobilitarsi negli aiuti alle regioni colpite dal sisma, una operazione che verrà gestita da protezione civile e Croce rossa croata. Il premier ha al tempo stesso esortato i cittadini a non abbassare la guardia sul piano della prevenzione sanitaria e rispettare le misure in vigore, dal momento che la situazione epidemiologica per il covid-19 resta complessa.

LO SCIAME

Intanto, nella regione colpita dal forte terremoto continua lo sciame di scosse di assestamento, la cui magnitudo oscilla da 4 a 1. La più forte ieri mattina di 4.9 poco dopo le 6. Non vengono segnalati nuovi danni importanti o ulteriori vittime. Il ministro dell'istruzione Radovan Fuhs ha reso noto da parte sua che oltre 5 mila studenti nella zona non potranno frequentare le lezioni a causa della distruzione o del grave danneggiamento delle loro scuole. A essere interessate sono le principali località del cratere del sisma - Petrinje, Sisak, Glina.

LA SOLIDARIETÀ

«Immediata e fattiva solidarietà dell'Italia alla Croazia colpita dal terremoto che ha causato ingenti danni e perdite di vite umane nel Paese». Lo dichiara in una nota la vice ministra agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re. La vice ministra ha quindi chiesto al capo del Dipartimento della Protezione Civile di attivare le procedure per la «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero», consentendo l'intervento umanitario immediatamente predisposto dal Dipartimento. «Allo stesso tempo - sottolinea la vice ministra - si è anche immediatamente attivata, in tutta Italia, un'onda di solidarietà alla Croazia, cui sta partecipando la Difesa, le organizzazioni della società civile, gli enti locali e le diocesi». La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso lo stanziamento di 500mila euro dai fondi otto per mille, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, come prima forma di aiuto alle vittime del terremoto.

«Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma - ha detto Papa Francesco -e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e per i loro familiari. Auspico che le autorità del Paese, aiutate dalla comunità internazionale, possano presto alleviare le sofferenze alla cara popolazione croata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

