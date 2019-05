Terrapiattisti a congresso a Palermo Nasa-Disneyland e astronauti attori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alla fine, il convitato di pietra non si è palesato. Beppe Grillo non è venuto ad ascoltare le teorie dei terrapiattisti nel convegno mondiale di Palermo che vede tra i relatori un agricoltore appassionato di scienze, un ingegnere elettrico e un disoccupato che gira l'Italia a fare relazioni sulla terra piatta. Non mancano i momenti di tensione. Quando uno dei relatori, Albino Galuppini dice che «il sole, piccolo piccolo, gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni», uno dei partecipanti, un...