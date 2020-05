IL FOCUS

ROMA Dal 3 giugno si potrà entrare in Italia da tutti i paesi europei senza l'obbligo della quarantena che, ad esempio, è previsto per chi va nel Regno Unito. E il via libera riguarda, paradossalmente, anche chi arriva dal Regno Unito, la quarta nazione al mondo come numero di contagi. Se non ci saranno cambiamenti in corsa, dal 15 giugno anche chi proviene dal resto del mondo potrà entrare in Italia, pure se è partito, altro esempio, dal Brasile che ormai conta 465mila positivi. Questo si legge nel decreto approvato dal governo, lo stesso che consentirà gli spostamenti tra le regioni.

Per Roma, con l'aeroporto più importante del Paese, si tratta di un elemento di preoccupazione che quanto meno inviterà a un rafforzamento dei controlli e del tracciamento dei visitatori. Cosa dice esattamente il decreto? All'articolo 4 spiega che chi entra in Italia deve sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni e comunicare indirizzo e numero di telefono alle autorità, anche se si fa eccezione per i cittadini dell'Unione europea con «comprovati motivi di lavoro». All'articolo 6, però, c'è la svolta del 3 giugno (che vale anche per chi parte dall'Italia per l'estero), non ci saranno più limitazioni (compreso l'isolamento di 14 giorni) per chi arriva da: «Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito; Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano». Aggiunge il decreto: «Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». Non è chiarito se, dopo il 15 giugno, sarà comunque necessaria la quarantena per chi arriva da Stati Uniti o Brasile, per fare due esempi.

Come si stanno organizzando i controlli negli aeroporti? A Fiumicino, che nelle ultime settimane ha avuto fino al 95 per cento dei passeggeri in meno del solito, inizia la ripresa fin da domani. Nello scalo di Adr già da settimane molto è cambiato: ci sono 80 termoscanner sia per chi entra nello scalo, sia per chi atterra. Il personale usa anche dei futuristici caschi con i quali, in tempo reale, può misurare la temperatura dei passeggeri in attesa nei terminal. Ci sono 200 distributori di gel igienizzate ovunque, «le 1500 vaschette portaoggetti, presso i controlli di sicurezza, vengono sanificate a ciclo continuo con punte di oltre 8.000 al giorno. Vengono disinfettati anche i carrelli portabagagli e tutte le superfici dure dell'aerostazione oltre alla sanificazione dei Terminal e delle strade antistanti le entrate agli arrivi e le partenze». Obbligatorio indossare le mascherine e rispettare le distanze. Si tratta di una sfida importante, anche i controlli medici saranno accurati: se il comandante o l'equipaggio, all'atterraggio, segnalano la presenza di un passeggero con sintomi sospetti, si procede subito con la visita e l'isolamento. A bordo degli aerei, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici, ricambio dell'aria ogni 3 minuti con un sistema di filtraggio dell'aria simile a quello utilizzato nelle sale operatorie. Oltre ad Alitalia, anche altre compagnie tradizionali come AirFrance-Klm o low cost come Vueling o EasyJet riprenderanno i voli; a Ciampino dal primo luglio torna Ryanair.

Mauro Evangelisti

