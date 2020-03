IL FOCUS

ROMA C'è un'altra regione al collasso per la mancanza di posti in terapia intensiva: le Marche. Premessa: l'emergenza che sta vivendo l'Italia è la mancanza dei respiratori che consentono di attivare nuovi posti di rianimazione. Si tratta di una guerra globale sul mercato, in cui ogni nazione tenta di fare rifornimento, tanto che l'altra sera la Regione Lazio ha partecipato a una grande asta internazionale in cui è riuscita, con un'offerta importante, ad aggiudicarsi 176 respiratori prodotti in Cina e 8 milioni di mascherine. Consip ha annunciato l'acquisto di 3.800 apparecchi, ma i tempi rischiano di essere troppo lenti: i primi 329 pezzi saranno consegnati a 3-7 giorni, gli altri a 15-45 giorni. Al commissario per gli acquisti sanitari, Domenico Arcui, nel nuovo decreto del governo viene chiesto di intervenire anche avviando intere nuove linee produttive. Ma Covid-19 sta avanzando e in Italia ci sono già 1.672 pazienti in terapia intensiva, concentrati soprattutto dall'Emilia-Romagna in su. Ma anche nelle Marche.

L'EMERGENZA

«Ciao a tutti, sono in ospedale con una polmonite e attaccato all'ossigeno. Scrivo questo messaggio per sensibilizzare tutte le persone sulla gravità della situazione coronavirus». Ieri anche l'ex cestista Matteo Malaventura, un carriera tra Fortitudo Bologna e Napoli, era ricoverato all'ospedale di Pesaro e ha voluto lanciare un appello perché nessuno sottovaluti quanto sta succedendo. Le Marche, ieri, spiegava Nadia Storti, direttore dell'Azienda sanitaria regionale, avevano «due posti liberi per terapia intensiva». «Ma tra poco rischiamo di non avere più neanche quelli, forse qualcuno dovrebbe parlare anche delle piccole Marche, da noi ci sono anestesisti che dal 27 febbraio non tirano il fiato».

NELLE MARCHE

La Lombardia è in emergenza, ma anche le Marche stanno vivendo un'analoga situazione per le terapie intensive: in totale ci sono 114 posti, i pazienti gravi per Covid-19 sono 98, a cui si aggiungono quelli per altre emergenze. In sintesi: i posti stanno finendo, se ne aggiungono sempre dei nuovi, ma servono i respiratori. Ce ne sono altri dieci disponibili, finiti quelli se la Protezione civile non ne manda altri, se non se ne trovano sul mercato, non si sa dove curare questi pazienti. Solo Pesaro ha 25 persone ricoverate in terapia intensiva, ma non può chiedere aiuto alla vicina Rimini, perché anche nella provincia romagnola stanno vivendo un'analoga emergenza. Non solo: i casi si stanno moltiplicando anche ad Ancona e Camerino, in sintesi il sistema non regge. Altri numeri per comprendere meglio il caso Marche, esploso probabilmente a causa delle final eight di basket giocate a Pesaro a metà febbraio che portarono in città migliaia di tifosi di Brescia e Cremona (quando ormai l'epidemia in Lombardia era cominciata), ma anche con il partecipatissimo carnevale di Fano: i positivi sono già 1.133, i ricoverati 619, in una regione che ha 1 milione e mezzo di abitanti, quindi circa un terzo del Veneto o dell'Emilia-Romagna. Detta in altri termini: in rapporto al numero di abitanti, nelle Marche ci sono molto più positivi e ricoverati in terapia intensiva che nel Veneto e in Emilia-Romagna.

L'esempio Marche serve a spiegare che in queste ore la crisi della mancanza di ventilatori che impedisce l'apertura di nuovi posti di terapia intensiva riguarda tutta l'Italia: le regioni che hanno ancora posti non hanno grandi margini per aiutare quelle in difficoltà. Per ora, nonostante i numeri molto alti che la rendono, dopo la Lombardia, la regione con più pazienti positivi, sta tenendo l'Emilia-Romagna, che pure ha 2.741 contagiati e 169 ricoverati in terapia intensiva. Spiega Sergio Venturi, commissario ad acta nominato da Bonaccini: «Siamo pronti ad attivare ulteriori risorse, posti letto in terapia intensiva e non. Questi sono giorni decisivi: dobbiamo aspettare l'effetto delle misure attivate dal Governo». Preoccupazione anche in Piemonte, dove i ricoverati in terapia intensiva sono 171.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

