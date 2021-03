IL FOCUS

ROMA Come nella prima e nella seconda ondata, la vera frontiera della pandemia passa per le terapie intensive. Da 10 giorni a questa parte stanno crescendo in modo impetuoso e ieri hanno toccato quota 2.859 ma la novità di questi giorni è che il sistema sanitario italiano è ora in grado di prevedere l'evoluzione della domanda di posti letto in questi reparti Regione per Regione. E le notizie sono preoccupanti: se non si trova il modo di frenare i contagi entro i prossimi 20 giorni, ovvero a Pasqua, la Lombardia e l'Emilia raddoppieranno il livello di occupazione dei letti delle proprie rianimazioni. La stima è particolarmente grave per la Lombardia che oggi ha 645 postazioni di terapia intensiva attivi pari al 46% delle disponibilità. Il raddoppio, ovvero l'occupazione del 90% dei posti letto, sarebbe insostenibile da parte del pur capillare sistema ospedaliero lombardo e da Milano dovrebbero ricominciare a partire gli aerei con pazienti intubati da portare in altre Regioni o all'estero come le televisioni ci fecero vedere esattamente un anno fa.

Per capire il livello di gravità della situazione basta ricordare che nella sola giornata di mercoledì gli ospedali lombardi hanno intubato ben 78 persone.

IL BOLLETTINO

A lanciare il gravissimo allarme sono i fisici dell'Università di Trento che hanno calcolato Regione per Regione le proiezioni dei ricoveri sulla base dell'andamento delle ultime settimane. I grafici con tutti i dettagli sono confrontabili presso il sito Agenas.it, l'Agenzia dei servizi sanitari per le Regioni.

Venti giorni è il lasso di tempo per il raddoppio dei ricoveri anche per l'Emilia, che registra 345 letti occupati e che l'altro ieri ha intubato 39 nuovi malati gravi di Sars Cov-2. L'elenco degli ingressi in rianimazione è un bollettino di guerra: +22 nel Lazio; + 21 in Puglia; +17 in Campania; + 13 nelle Marche (tantissimi in proporzione alla popolazione di 1,5 milioni di residenti, il 15% della Lombardia); + 9 in Abruzzo dove i posti di rianimazione sono occupati al 43%.

Secondo i ricercatori dell'Università di Trento l'aumento dei malati gravi di Covid-19 è velocissimo in Basilicata, dove il raddoppio dei ricoverati in rianimazione è atteso fra otto giorni e anche in Veneto (25 giorni). Ma in queste due Regioni le disponibilità di letti in terapia intensiva è ancora ampia perché entrambe al momento hanno attivato solo il 15% del totale delle postazioni attrezzate disponibili.

Fra le Regioni che destano in livello minore di preoccupazione c'è il Lazio, per il quale tuttavia un raddoppio dei letti occupati (sempre in mancanza di ulteriori misure di freno) è fissato per la seconda metà di aprile. Situazione sostanzialmente stazionaria per l'Umbria, che pure oggi ha il 58% dei letti di intensiva in funzione, ma che vede una linea di aumento molto lenta che porta al raddoppio (che sarebbe catastrofico) all'inizio di maggio.

Fra le curve più ripide di occupazione dei letti per i malati gravi spicca infine quella del Piemonte che ieri ha deciso di sospendere tutte le operazioni non urgenti nei suoi ospedali. I piemontesi ricoverati in terapia intensiva sono circa 250, quanti quelli di Roma e dintorni. Ma il Piemonte ha 1,6 milioni di abitanti meno del Lazio.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA