LA GIORNATA

VENEZIA Gli ospedali del Veneto sono ormai quasi del tutto liberi dal Covid-19, ma l'esercito reclutato per combattere la battaglia Coronavirus sarà mantenuto in servizio. L'hanno annunciato ieri il governatore Luca Zaia e l'assessore Manuela Lanzarin: «Così incrementiamo in maniera stabile l'organico dei dipendenti della Regione». Il riferimento è ai 1.087 sanitari ingaggiati con varie formule contrattuali, e per metà precari, durante l'emergenza di questi mesi.

IL BOLLETTINO

L'aggiornamento della situazione vede ulteriormente scendere la quota di positivi tra i ricoverati: fra ospedali e strutture intermedie sono in tutto 58, ma nessuno è intubato. «Ormai le Terapie Intensive sono Covid-free», ha rimarcato lo stesso Zaia. Altri 5 casi di infezione, sugli 8.019 tamponi di giornata, portano il totale a 19.199, ma le persone attualmente malate scendono a 908 e quelle guarite salgono a 16.325. Due i decessi, per un totale di 1.966.

IL PERSONALE

Come si sa, non è esclusa una ripresa dei contagi in autunno. Ma anche a prescindere dalla pandemia, le assunzioni effettuate negli ultimi cento giorni hanno comunque contribuito a colmare le gravi carenze di personale registrate anche prima dal Servizio sanitario regionale. Ecco dunque la necessità di confermare il nuovo personale (tra cui 320 medici, 405 infermieri e 270 operatori sociosanitari): al di là dei 548 lavoratori a tempo indeterminato, resteranno anche i 119 con contratto a termine, i 339 con rapporto di libera professione e, tendenzialmente, i 67 richiamati dalla pensione. «Andava già in questa direzione ha sottolineato Zaia la decisione di inserire nei nostri ospedali i 500 laureati e abilitati, ma non specializzati, attraverso le famose e contestate delibere di Ferragosto. Pensare che c'è chi (il sindacato Anaao, ndr.) è ricorso al Tar, dicendo che i giovani medici avrebbero messo in pericolo la sanità... L'hanno messa talmente in pericolo che uno di loro il 27 agosto 2019 ha salvato una donna in treno con 40 minuti di massaggio cardiaco e oggi lavora sul fronte Covid in Pronto Soccorso a Camposampiero».

IL CAVALIERE

Il governatore ha così lasciato la scena alla testimonianza di Carlo Santucci, nominato dal presidente Sergio Mattarella cavaliere al merito della Repubblica, appena prima di arrivare in Veneto proprio il 21 febbraio: «L'esperienza sul campo è la migliore scuola che ci sia. Si è pensato che fossimo lasciati da soli, ma in realtà questo non è mai successo: con noi ci sono i tutor e veniamo inseriti gradualmente. Emotivamente non mi sento di dire che il nostro ingresso è stato un lato positivo del Covid, per il rispetto che ho di ogni singola vittima, ma sicuramente non possiamo più procrastinare la formazione dei giovani medici. Se abbiamo i migliori del mondo in casa, come ci viene riconosciuto da tutti, perché non allenarli, visto oltretutto il bisogno che c'è in tutta Italia?».

LE RICHIESTE

A fronte dell'impegno all'assunzione dei sanitari, il consigliere regionale pentastellato Manuel Brusco chiede: «Allora perché il Punto di primo intervento di Bovolone resta chiuso con la stucchevole motivazione della carenza di personale?». Cgil, Cisl e Uil domandano invece di estendere il premio Covid a tutti: «Si riconoscano il sacrificio e la dedizione di tutto il personale che ha operato nella sanità privata, nelle case di riposo e nell'assistenza domiciliare».

LE ELEZIONI

Se ne riparlerà, così come della data delle Regionali. «Se il Governo deciderà di lasciarci qui fino ad agosto ha puntualizzato Zaia i presidenti di Regione convocheranno le elezioni alla prima data utile, che per noi è il 20 settembre. E si rischia uno spreco, perché se il Governo decidesse di convocare le Comunali per ottobre o novembre, salterebbe l'election day». Al giorno del voto è legato l'avvio dell'anno scolastico, con contestuale presenza di Mattarella a Vo'. La consigliera regionale dem Anna Maria Bigon punge Zaia: «Faccia il suo dovere e fissi la data di inizio delle lezioni, visto che il calendario scolastico è di competenza regionale».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA