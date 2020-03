LE STRUTTURE

Quasi 4mila ventilatori polmonari e più di 13mila monitor parametrici. Sono solo alcuni dei nuovi macchinari acquistati dal Sistema sanitario nazionale per fare in modo di aggiungere altri 5mila posti letto di terapia intensiva negli ospedali del Paese. Si è infatti chiusa ieri, in appena 4 giorni, la gara-lampo indetta dalla Consip, in coordinamento con la Protezione civile, per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva. Una vittoria del sistema Italia - ma anche delle aziende biomedicali della Penisola - che sembrerebbe smentire sul nascere l'ipotesi di un supercommissario per le procedure di acquisto. Una possibilità che la stessa Consip non ritiene affatto plausibile anzi, l'ad Cristiano Cannarsa ribadisce, che «abbiamo tutte le competenze tecniche per realizzare iniziative in questo settore. Anche per questo motivo è stata nominata, con un apposito Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (del 2 marzo ndr), come soggetto attuatore per gli acquisti dell'emergenza COVID-19».

SETTE LOTTI

Ai 7 lotti di cui era composta la procedura - con uno stanziamento totale di 185 milioni di euro - hanno risposto 35 imprese biomedicali che nonostante, le numerose problematiche a cui anche loro stanno facendo fronte, si sono impegnate in maniera significativa non solo con sconti fino al 23% sui lotti ma anche impegnandosi a rispettare una tabella di marcia per le consegne ritmata attraverso 4 scaglioni temporali (entro 3 giorni, tra 4 e 7 giorni, tra 8 e 15 giorni, tra 16 e 45 giorni dal momento dell'ordine). Non solo, la Consip ha anche già pubblicato su un altro mega-bando d'acquisto da 258 milioni di euro per oltre 170 milioni di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, cuffie, camici, copriscarpe e tute) e più di 1.100 apparecchiature biomedicali (aspiratori, ecografi, elettrocardiografi e anche termometri).

RISPOSTA RAPIDA

Buone notizie arrivano anche dal fronte tamponi. Entro marzo, sarà infatti presentato allo Spallanzani di Roma e al San Matteo di Pavia il test molecolare di rapida risposta dell'azienda vercellese DiaSorin che permetterà di ottenere risultati entro 60 minuti rispetto alle 5-7 ore necessarie alle altre metodologie. «Ci siamo attivati non appena sono state pubblicate le informazioni sulla sequenza genetica del virus - spiega Giulia Minnucci, direttrice dell'area ricerca dell'azienda - e abbiamo disegnato un test destinato a rilevare le varianti attualmente conosciute del Covid-19». Un significativo passo in avanti che, si spera «possa contribuire a contenere questa nuova emergenza sanitaria».

Francesco Malfetano

