CITTÀ SOTTO CHOCVENEZIA L'ha braccata come fa il cacciatore con la preda, e una volta sotto casa, a San Girolamo (Cannaregio), l'ha aggredita brutalmente. Voleva stuprarla. Si era già calato i pantaloni e stava per dare pieno sfogo ai suoi istinti bestiali. Non ci è riuscito perché le urla disperate e agghiaccianti della vittima hanno risvegliato i vicini: chi si è affacciato gridando, chi è corso in fondamenta per soccorrere la...