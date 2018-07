Tenta di soffocare la suocera in ospedale Salvata da una badante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENTATO OMICIDIOCHIOGGIA (VENEZIA) «Stavo provando una pratica innovativa per farla reagire». Si era giustificato così Valerio Nordio, chioggiotto 57enne residente a Conche di Codevigo, nel Padovano, ora in carcere a Venezia, quando era stato sorpreso a tentare di soffocare la suocera di 83 anni, in una camera dell'ospedale di Chioggia dove l'anziana era ricoverata. E di sicuro una reazione l'aveva provocata, perché la poverina, con il volto coperto da un telo cerato, che le impediva il respiro, muoveva debolmente il capo per liberarsi,...