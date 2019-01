Tensioni sulla Brexit: autobomba a Derry May teme i sabotatori `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTENTATOLONDRA Una bomba a Derry sabato sera, così poco preavviso che è un miracolo che nessuno si sia fatto male, la nuova Ira come principale indiziata: mentre a Westminster si discute sulla clausola di salvaguardia per evitare un confine fisico tra le due Irlande come fosse una seccatura burocratica e non un aspetto cruciale per mantenere una pace faticosamente conquistata, in Ulster si è verificato un episodio isolato ma grave, un «atto incredibilmente incosciente» secondo le parole della polizia. Due ventenni sono stati arrestati...