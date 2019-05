Tensioni giallo-verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'occasione sarebbe ghiotta: due bei decreti da sfornare lunedì, a meno di sei giorni dalle elezioni. Uno targato Matteo Salvini sulla sicurezza, l'altro Luigi Di Maio sul fondo unico a favore delle famiglie. Ma tale è lo scontro tra 5Stelle e Lega, che ieri sera perfino il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti non dava per certa l'ultima riunione del Consiglio dei ministri prima del voto europeo: «Lavorate alle modifiche, ma non sono nelle condizioni di dire se lunedì ci sarà la riunione del governo», ha detto...