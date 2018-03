Tensione Russia-Europa per lo 007 E a Londra muore un altro esule

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROLONDRA Oggi è il giorno del giudizio, il momento in cui la premier britannica Theresa May annuncerà se l'attacco con un'arma chimica potentissima di fabbricazione russa contro l'ex doppio agente Sergei Skripal e sua figlia Yulia corrisponda ad un «uso illegale di forza da parte dello stato russo nei confronti del Regno Unito» o meno. Incassato il supporto «a tutto campo» del presidente statunitense Donald Trump con cui ha avuto una conversazione telefonica nel pomeriggio, la May aspettava per ieri sera la risposta...