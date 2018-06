CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENSIONEROMA L'Iran avverte la comunità internazionale annunciando l'avvio delle procedure per aumentare la capacità di arricchimento dell'uranio e la creazione di una struttura ad hoc nell'impianto nucleare di Natanz per «centrifughe avanzate». Misure che «a una prima analisi, non costituiscono una violazione dell'accordo sul nucleare», ha detto Maja Kocijancic, portavoce del capo della diplomazia Ue Federica Mogherini.Non la pensa così Israele: «Non siamo sorpresi e non permetteremo all'Iran di avere armi nucleari», ha ammonito il...