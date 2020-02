IL CASO

ROMA Sono tranquilli, ma intanto sono bloccati a Tenerife. I due turisti italiani della provincia di Piacenza partiti per la Spagna la scorsa settimana sono risultati positivi al test Covid-19. Il medico, classe 55, e la moglie risiedono nella stessa provincia in cui il paziente uno il trentottenne di Codogno ancora in rianimazione, era stato prima che gli fosse diagnosticato il coronavirus. Adesso si trovano in isolamento all'ospedale universitario Nuestra Señora de La Candelaria, a Santa Cruz. Mentre in albergo, in attesa dell'esito del tampone, sono stati bloccati turisti e personale per un totale di circa 1000 persone, le altre due coppie che viaggiavano con loro. Oltre a tutti gli ospiti dell'hotel. Vietato uscire dalle stanze. Per due il responso è negativo, un'altra coppia è in attesa. «Siamo tranquilli, non abbiamo sintomi», dicono fiduciosi.

LA PARTENZA

Il medico emiliano e il gruppo, formato da altre due coppie che risiedono nella stessa zona, a Tenerife avrebbero dovuto trascorrere altri sette giorni. Già al momento del decollo l'uomo aveva qualche linea di febbre, ma non aveva dato alcun peso ai leggeri sintomi. In aeroporto non era stato eseguito alcun controllo. La preoccupazione per la situazione italiana non era ancora così alta. Il medico ha vissuto tranquillamente la sua vacanza: ha fatto il bagno, ha cenato al ristorante ed è andato in giro come qualunque turista. La febbre, bassa, però non lo ha mai abbandonato.

Nei giorni successivi, anche la moglie e un altro amico della stessa comitiva avevano accusato qualche problema di salute, ma anche in questo caso non avevano dato peso alla temperatura un po' sopra la norma. E se per gli amici, la situazione si era risolta in 24 ore, invece, per il medico la febbre non era mai finita. Due giorni fa, su consiglio della moglie, si era presentato alla clinica Quiron, una struttura privata nel sud di Tenerife. Dopo il primo test risultato positivo è stato trasferito all'ospedale Candelaria ed è in attesa di un secondo risultato del National Center for Microbiology del Carlos III Health Institute di Madrid. Anche la moglie, che in un primo momento era negativa al test ma era tenuta in osservazione nello stesso ospedale Candelaria, è poi risultata positiva al contagio.

HOTEL ISOLATO

L'hotel dove alloggiava la coppia, l'H10 Costa Adeje Palace, è sigillato, la polizia impedisce a chiunque di entrare e uscire: all'interno mille persone che aspettano l'esito del secondo test in base al quale saranno decise le misure definitive. Ai turisti la comunicazione dell'isolamento è arrivata con una lettera infilata sotto la porta delle rispettive stanze nella quale la direzione dell'hotel ha informato che «per ragioni sanitarie l'hotel è stato chiuso. Fino a comunicazione delle autorità sanitarie, dovete rimanere nelle vostre stanze». I turisti si lamentano «Nessuno ci dice niente -ha dichiarato Lars Winkler di Wittmund nella Frisia orientale in un'intervista telefonica con l'agenzia di stampa Dpa- aspettare la visita di un dottore ci sta esaurendo».

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA