Tenaglia Ue sui leghisti contro l'asse filo-russo

LO SCENARIOROMA Soltanto brutte notizie arrivano dall'Europa per la Lega. La proposta che sta maturando nell'Europarlamento, nelle riunioni dei gruppi, soprattutto quello dei socialisti, è di istituire a settembre una commissione speciale d'inchiesta per indagare sull'influenza della Russia sulle elezioni europee, sulle ingerenze moscovite nei partiti, sulle interferenze - ci sono? non ci sono? di che cosa davvero si tratta, nel caso esistessero? - nella vita politica degli Stati europei. Se il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli,...