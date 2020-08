AGRICOLTURA

PADOVA Stiamo entrando nel clou del periodo della vendemmia e della raccolta della frutta e degli ortaggi. Fermare queste operazioni, per le quali si lavora un anno intero, anche solo per quindici giorni, cioè la durata di un'eventuale quarantena, significa chiudere totalmente l'attività. Per questo sono stati decisi test rapidi di controllo per circa 1.000 lavoratori stagionali del settore agricolo che, da qui a breve, verranno impiegati per la vendemmia e per la raccolta di frutta e ortaggi in tutto il padovano. L'Usl ha condiviso con Coldiretti, Cia e Confagricoltura ampia disponibilità in tal senso. I lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o soggiornato all'estero nei 14 giorni precedenti saranno sottoposti ad un saggio diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 o ad un test sierologico rapido con finalità di screening. Nel concreto, le aziende agricole interessate avranno l'opportunità di chiedere, gratuitamente, le analisi su ogni lavoratore contattando direttamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea. Le aziende si stanno organizzando per lo più con assunzioni di personale locale, anche perché i lavoratori che provengono dell'estero devono trascorrere un periodo di 15 giorni di quarantena.

