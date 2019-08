Tempi troppo stretti e incomunicabilità il modello tedesco in Italia non funziona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS ROMA Copiare la Germania? Con la crisi agostana della maggioranza giallo-verde e i timidi contatti in corso fra M5S e Pd torna ad emergere la proposta di fare come in Germania ovvero di costituire una maggioranza sulla base di un programma scritto e dettagliato.L'operazione fu tentata già a maggio 2018 proprio da Lega e M5S ma il Contratto di 58 pagine che ne scaturì era all'evidenza molto superficiale.Dunque copiare la Germania è meno facile di quanto sembri. Com'è noto il sistema tedesco è un sistema proporzionale ed è...