Tempi stretti per chiudere a marzo 2020 L'offerta va approvata entro novembre

LE TAPPE ROMA Sei proroghe sono già abbastanza, è l'ora del «confronto» con i commissari per stringere al massimo i tempi. Questa volta la concessione dei tempi supplementari per Alitalia sarà dunque condizionata alle valutazioni che possono fare i commissari anche in una manciata di giorni, una volta seduti al tavolo con i partner guidati da Fs. Solo allora, e dunque già a fine ottobre magari, Enrico Laghi, Stefano Paleari e Daniele Discepolo, capiranno se ci sono le condizioni per arrivare a un'offerta integrata e definitiva ben prima...