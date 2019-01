Tempi, offerte, beneficiari i nodi irrisolti del Reddito La fuga in avanti dei grillini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Sul set allestito nello spazio eventi di via Palermo a Roma per celebrare il Reddito di cittadinanza ci sono tutti. Da Luigi Di Maio ad Alessandro Di Battista, da Davide Casaleggio e Beppe Grillo collegato via streaming, dalla parlamentare Nunzia Catalfo, ai teorici del sussidio Pasquale Tridico e Lorenzo Fioramonti. Ci sono slides e video, infografiche e simulazioni. Manca solo il decreto, ancora impantanato alla Ragioneria generale dello Stato impegnata nell'affannoso controllo delle coperture. Forse il bollino arriverà oggi....