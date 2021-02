LA TRAGEDIA

CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) Egidio Battaglia ha stretto alla gola il suo piccolo Massimiliano, stroncando la sua vita a soli due anni e mezzo. Poi, impugnato un coltello da cucina, ha rivolto la lama verso sé stesso colpendosi al petto e trafiggendosi la gola. Padre e figlio hanno trovato la morte nel loro appartamento al civico 7 di piazza Città di Boves, prima periferia di Castello di Godego, ieri mattina. E ad aggiungere orrore al dramma vi è il fatto che a fare l'atroce scoperta sono stati il fratello e il padre di Battaglia, che aspettavano il 43enne e il bimbo per il consueto pranzo del sabato. Temevano che l'uomo fosse rimasto vittima di un malore, ma quando pompieri e carabinieri hanno sfondato la porta vetrata del bagno accedendo nell'abitazione la scena che si sono trovati davanti è stata devastante. Tanto che Adriana Gargalic, la mamma 40enne del bambino e moglie di Egidio da tre anni e mezzo, quando ha ricevuto la notizia ha accusato un pesante malore ed è rimasta ricoverata in ospedale fino a sera, quando è poi stata sentita dai carabinieri.

IL DELITTO

L'omicidio suicidio è avvenuto ieri mattina, si ritiene piuttosto presto, forse già verso le 9. Di certo diverse ore prima del ritrovamento, avvenuto poco dopo mezzogiorno. A stabilire l'ora esatta saranno le autopsia sui due corpi, disposti dal pubblico ministero Mara De Donà e attese per i prossimi giorni, ma i dettagli repertati dal Ris dei carabinieri sulla scena portano a pensare che papà e figlioletto abbiano fatto colazione insieme e che poco dopo si sia consumata la tragedia. Il piccolo era ancora in pigiama, il genitore in abbigliamento da casa. Egidio e Massimiliano erano a casa da soli, mentre la moglie si trovava all'ospedale di Castelfranco dove lavora per il servizio mensa come dipendente di una cooperativa. Secondo le prime ricostruzioni il 43enne avrebbe afferrato il bambino cingendolo al collo, a mani nude, probabilmente mentre il piccolo era di spalle. Dopo aver soffocato Massimiliano e averlo deposto sul pavimento del bagno, Egidio nella stessa stanza ha impugnato un coltellaccio da cucina e si è inferto alcuni fendenti tra i petto e il collo, incluso quello mortale alla gola

L'ALLARME

Alle 12, come ogni sabato e domenica, i due erano attesi a casa dei genitori di Egidio, che vivono in via Pianezze a nemmeno 200 metri di distanza. Quando non li hanno visti arrivare hanno provato a cercarli al telefono, ma dopo diversi squilli a vuoto il fratello minore Stefano è andato in piazza Boves a cercarli. Davanti al campanello muto ha provato a infilare la chiave nella serratura, ma all'interno ve ne era un'altra inserita che gli ha impedito di aprire la porta. Stefano ha avvisato il padre Fortunato, insieme hanno recuperato una scala. Temevano che Egidio si fosse sentito male. L'hanno poggiata alla parete del terrazzo al primo piano dove viveva il figlio e quando il fratello ha scavalcato e sbirciato dalle finestre si è reso conto che qualcosa non andava. Mai però avrebbero pensato a cosa stavano per trovarsi davanti. Chiamati i vigili del fuoco e i carabinieri, è stata forzata una portafinestra sullo stesso balcone e nel bagno, immerso in una pozza di sangue ormai secco, è stato trovato Battaglia. Accanto a lui, il corpicino di Massimiliano. Non aveva ferite visibili, ma alcuni eloquenti segni attorno al collo.

LE INDAGINI

Sul tavolo del soggiorno, quattro fogli di quaderno vergati a mano. «Non riesco più a vivere con il peso di questa situazione, con l'ombra dell'autismo di Massimiliano» ha scritto Egidio. Un messaggio lungo, dettagliato, corredato di quello è emerso essere di fatto il testamento del 43enne. E che getta sul delitto il segno della premeditazione. Il timore per la salute del bambino è attualmente l'unico movente plausibile, dal momento che la famiglia non aveva problemi economici e la coppia era solida. Battaglia da qualche anno lavorava alla ditta Pavan di Galliera Veneta nel Padovano, leader mondiale nella produzione di macchine per la produzione della pasta che nel 2015 è stata acquisita da New Food Technologies. Era montatore esterno, mestiere che lo portava a viaggiare in tutto il mondo, dopo molti anni passati al servizio della Breton, dove anche il padre ha sempre lavorato. Proseguono ora gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Treviso per fare completa luce sull'origine del tragico omicidio suicidio che ha sconvolto la Castellana.

Serena De Salvador

