Telepass sarà lo sponsor dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Per l'occasione ha anche rinnovato il proprio logo, come ha spiegato l'amministratore Gabriele Bendetto, nella presentazione in videoconferenza, occasione per fare il punto sull'evento. «Noi siamo pronti ha detto l'imprenditore veneto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021 con la flessibilità che richiede il momento, per adattarci alle situazioni». L'amministratore Valerio Giacobbi ha riassunto: «Abbiamo completato infrastrutture, piste, zone d'arrivo. Cortina è pronta, ha lavorato l'intera comunità, per tre anni. Puntiamo alla sicurezza degli atleti, di chi lavorerà, degli spettatori che forse potranno esserci. Bisogna garantire la protezione della salute di tutti, degli spettatori che eventualmente potranno esserci. Bisogna capire quanti potranno essere ammessi. La situazione è in continua evoluzione». Intanto la Rai ha annunciato che sul palco del Festival di Sanremo 2021 il pubblico sarà messo in grado di scegliere il logo dei Giochi 2026 MilanoCortina con una votazione online il cui esito sarà svelato proprio durante la Notte olimpica Rai.

