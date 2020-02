L'ANTITRUST

ROMA La mannaia dell'Antitrust è calata sulle compagnie telefoniche. Una maxi multa da 228 milioni di euro a Tim, Vodafone, Wind e Fastweb, accusate di un'intesa restrittiva della concorrenza, per aver costituito quello che in gergo si chiama un «cartello». L'obiettivo dell'accordo anticoncorrenziale sarebbe stato quello di mantenere l'aumento dei prezzi dell'8,6% ottenuto surrettiziamente con il passaggio dalla fatturazione mensile a quella a 28 giorni. Insomma, una volta obbligati dalla legge, dalle delibere dell'Authority per le Comunicazioni e dalle misure dello stesso garante a fare marcia indietro sulle bollette a 28 giorni, le compagnie non avrebbero ridotto i prezzi. Una multa così non si vedeva da anni. Per trovare un termine di paragone bisogna riportare le lancette indietro al 2001, a quando Telecom fu multata per abuso di posizione dominante per 110 miliardi delle vecchie lire. Ma parliamo di ormai quasi 20 anni fa. Da allora il settore delle telecomunicazioni sia fisse che mobili è diventato uno dei più competitivi e quello dove i prezzi sono costantemente scesi. Una carta, questa, che le compagnie potranno certamente giocare nel prossimo certo ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento della sentenza. Non è l'unica e nemmeno la più importante.

I NODI

La decisione dell'Antitrust di comminare la maxi multa alle Telecom non ha trovato un appoggio pieno da parte dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, quella che più specificamente si occupa del settore che ha contestato all'Antitrust di aver considerato solo l'aumento percentuale nominale annuo (dell'8,6%) ossia il mantenimento dei ricavi, sulle offerte gia esistenti della propria clientela (frutto delle precedenti rimodulazioni tariffarie). Non ha invece considerato gli altri elementi che compongono le offerte e che sono rilevanti per la concorrenza, come per esempio il numero di sms, i giga di navigazione compresi nel prezzo o i minuti di conversazione inclusi. Aspetti importanti perché è su di essi che si fondano le scelte dei consumatori di migrare da una compagnia all'altra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA