L'EVENTOVENEZIA Sessantadue delegazioni dei ministri dell'Economia e dei governatori delle banche centrali dei venti paesi più industrializzati al mondo, distribuite in otto hotel del centro storico. Numeri e logistica del G20 che parte in via ufficiale alle 11.30 di stamattina negli spazi dell'Arsenale di Venezia, chiamati a ospitare il secondo evento in ordine di importanza tra gli appuntamenti del G20 sotto la presidenza italiana, dietro...