Teheran ammette: «L'aereo abbattuto da noi per errore» Iran in piazza: via Khamenei

Dopo 48 ore trascorse a negare la ricostruzione occidentale sui motivi del disastro aereo di Teheran, il presidente Hassan Rohani e lo stato maggiore dell'esercito hanno confermato tramite comunicati emessi ieri mattina che il Boeing 737 ucraino è stato colpito da un paio di missili Tor-M1 di fabbricazione russa, ammettendo così appieno la tesi proposta in un primo momento dalle intelligence americane ed europee.

Dopo aver affermato che avrebbe preferito «esser già morto» dopo aver appurato la natura del disastro, il capo del reparto aereospaziale dei Pasdaran Amir-Ali Hajizadeh ha spiegato che in seguito al lancio di missili contro la base di Ain al-Assad in Iraq, i sistemi di difesa nazionale avevano individuato una ritorsione Usa tramite missili Cruise. La postazione mobile approntata nell'anello a difesa del perimetro occidentale di Teheran ha quindi scambiato il Boeing con un Cruise diretto contro uno dei 52 bersagli annunciati da Donald Trump. Dopo un tentativo di contatto con i propri superiori andato a vuoto, l'operatore avrebbe deciso di agire nei dieci secondi a disposizione per premere il grilletto.

L'INDAGINE

L'ammissione del lancio di missili, definito da Rohani e altri dirigenti iraniani come un «imperdonabile errore umano» su cui hanno promesso un'indagine completa, ha dato vita a polemiche roventi sulla mancata chiusura dello spazio aereo, che secondo Hajizadeh sarebbe stata richiesta diverse volte invano dall'operatore stesso. L'Aviazione civile ha sostenuto, in un comunicato rimosso poco dopo la pubblicazione, di non aver ricevuto avvertimenti sull'attivazione dell'allerta anti-Cruise e ha quindi diretto il Boeing verso corridoi aerei utilizzati da aerei civili.

Mentre Rohani contattava il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, offrendoli scuse e promettendoli ampia collaborazione, il premier britannico Boris Johnson ha definito l'ammissione di colpa un «primo passo importante» e ha invitato l'Iran a imboccare la diplomazia per abbassare la tensione con gli Stati Uniti. In un raro contatto diretto, il primo ministro del Canada - che ha interrotto i propri rapporti diplomatici con l'Iran nel 2012 - Justin Trudeau ha parlato in serata con Rohani per seguire il caso dei suoi 63 concittadini che figurano tra le vittime.

Le condoglianze offerte ieri non hanno placato lo sconforto dell'opinione pubblica, che ha reagito con rabbia dopo i dinieghi dei giorni scorsi. I campus universitari nel cuore di Teheran sono diventati ieri pomeriggio focolaio di una contestazione improvvisata. La commemorazione organizzata prima delle rivelazioni di ieri alla prestigiosa Università Sharif per ricordare i 16 ex allievi che si trovavano a bordo del Boeing è stata preceduta da una manifestazione all'esterno del Politecnico Amir Kabir, che contava invece sei laureati a bordo. Con slogan come «Abbasso il Dittatore», «Abbasso il Bugiardo», i partecipanti chiedevano la cessione delle attività dei Pasdaran, un referendum sulla sorte della Repubblica islamica e le dimissioni di Rohani. La manifestazione si è conclusa in seguito alle cariche delle forze anti-sommossa.

LA PROTESTA DIVENTA SOCIAL

Mentre i filmati della protesta al Politecnico, alcuni dei quali girati da testimoni illustri come il regista Jafar Panahi, venivano immessi su Telegram ed Instagram, gli studenti alla Sharif cominciavano la loro iniziativa nel cortile interno dell'ateneo, a pochi passi da quel viale Azadi, o Libertà, dove transitarono diverse centinaia di migliaia di persone nel corteo funebre in onore di Ghassem Soleimani solamente 72 ore prima. Gli studenti della Sharif, fiore all'occhiello del sistema universitario iraniano, hanno pure loro invocato le dimissioni del comandante in capo delle forze armate, la Guida Suprema Ali Khamenei.

Le proteste si sono estese in serata ad altre città, come Hamedan, Shiraz, Rasht ed a Esfahan, dove una folta folla, composta alla pari di altrove in buona parte da donne, si è radunata nei pressi del celebre ponte Siyo-seh di Esfahan, scandendo così il ritorno della contestazione anti-sistema a poche settimane dalla rivolta per il carobenzina.

Siavush Randjbar-Daemi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

